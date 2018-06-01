〈南部〉日本腦炎 林園又新增疑似病例

2018-06-01

一豬舍驗出病毒蚊

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄林園區五月廿四日確診兩例日本腦炎病例及一例疑似個案後，昨又新增一例疑似病例需二採檢驗確認。另外林園區某豬舍也驗出病毒蚊，研判是此波疫情的引爆點。

衛生局表示，新增疑似病例是四十六歲男性上班族，五月廿九日因發燒、頭痛、肌肉痛、噁心嘔吐及腹瀉等症狀就醫，並通報疑似日本腦炎病例，目前症狀穩定，意識清楚。

可能為此波疫情引爆點

衛生局昨接獲疾管署通知林園區某豬舍驗出病毒蚊，經查五月廿四日該處蚊體捕獲地點距第一例確診個案約九百公尺，且距尚需二採判定的高度疑似個案僅約五百公尺，周邊一公里內共有四處豬舍，由於該處豬舍及農田密度高且住家密集，研判可能為此波日本腦炎疫情的引爆點。

衛生局研判，應是三斑家蚊先叮咬過病豬，接著又去叮咬人體，而把日本腦炎的病毒傳染開來。農業局動保處長葉坤松也呼籲，養豬場應落實母豬的日本腦炎免疫計畫，新母豬六月齡及配種前各施打一劑，經產母豬每年施打一劑。

為防範疫情蔓延，動保處已於廿九日對高風險區內種母豬日本腦炎免疫，施打率達一百％。針對豬場捕獲的三斑家蚊被驗出日本腦炎病毒之豬場，動保處已派員至該豬場噴灑滅蚊劑降低病媒蚊密度，另輔導高風險區內所有日本腦炎免疫適齡豬隻之疫苗施打。