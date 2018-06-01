〈南部〉高雄水挹注台南 每日10萬噸

2018-06-01

引甲仙堰灌溉餘水入南化水庫

〔記者洪臣宏／高雄報導〕已經進入汛期，但乾旱致旗山溪水位持續下降，南區水資源局（南水局）與高雄農田水利會協調節水灌溉，將旗山溪甲仙攔河堰剩餘水量引入南化水庫蓄存，每天可引水十萬噸，舒緩台南地區旱象，高雄一期稻作昨已全部完成灌溉。

去年八月迄今 已引水5600萬噸

旗山溪的甲仙攔河堰是南化水庫蓄水的主要來源，去年八月迄今已引水五千六百萬噸，南化水庫昨天蓄水量為二千一百卅五萬噸（蓄水率廿二．八％），必須利用午後雷陣雨或短暫區域降水機會引水，曾文及烏山頭水庫蓄水率只剩六％，曾文水庫於六月三日完成台南地區第一期稻作供灌後，幾乎見底。

南水局副局長簡振源指出，台南地區民生用水量每天約為九十一萬噸（第一階段限水用水量），以南化水庫目前蓄水量，還可以支撐約兩個月。另外水公司也會從大樹坪頂淨水廠支援清水，單日最大量有五萬噸。

灌區採輪灌及延後灌溉方式

近三週南部地區高溫且幾無降雨，旗山溪河水流量偏低，為即時掌握及引取河川水源進入南化水庫的時機，南水局拜訪高雄農田水利會並協調節水灌溉，水利會在不影響下游農民用水權益的前提下，透過灌區輪灌以及延後灌溉等方式節水，才能每天引水十萬噸到南化水庫蓄存。

簡振源說，梅雨還沒有明顯跡象，但氣象局資料顯示，六月中旬後會有旺盛西南氣流，降雨機率明顯大增，不過南水局還是做好準備，讓南部地區在六月底前不會進入三階段限水。