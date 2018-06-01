〈南部〉新埤林邊溪高灘地 被倒千噸動物排泄物

2018-06-01

〔記者羅欣貞／新埤報導〕屏東縣新埤鄉箕湖村林邊溪上游高灘地近來遭人棄置含有雞糞、豬糞的動物排泄物，數量初估近千噸，接獲陳情的縣議員王志豐，昨天會同環保局、河川局前往，現場酸臭味撲鼻、蒼蠅滿天飛，令人作噁，環保局將展開調查。

散置範圍約2公頃 民憂污染水源

縣議員王志豐表示，上週接獲民眾陳情，指新埤鄉箕湖村一帶飄惡臭，風一吹連市區都聞得到，現場了解後發現情況不妙，因距林邊溪很近，憂心污染水源，希望環保局儘速處理。

昨天下午屏縣環保局稽查科長伍展沛率稽查員，與王志豐、河川局人員前往現場，該處位置相當隱密，一行人一下車，惡臭立刻撲鼻而來，檢視堆置的排泄物，有雞糞、豬糞，其間還夾雜羽毛，散置範圍約二公頃，初估數量可能近千噸；稽查人員也在附近一處香蕉園內發現有堆肥，是否有關連還要進一步了解。

稽查科長伍展沛表示，現場看來應屬原始排泄物，未經應有的環保程序處理，若是想用來堆肥的民眾暫時堆置，違反廢棄物清理法第三十九條，可開罰六千以上三百萬元以下；不過若是廢棄物清理業者惡意棄置，則違反廢清法第四十六條，有刑事責任，可處一年以上五年以下刑期，併科一千五百萬元以下罰款。

環保局指出，當務之急要先找出丟棄或堆置的行為人，將透過訪查、監視器來清查，也會請河川主管機關先移除這些堆置物。