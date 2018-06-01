〈南部〉15年首見 龍崎牛埔農塘 乾涸龜裂

2018-06-01

〔記者吳俊鋒／龍崎報導〕龍崎區牛埔里的泥岩生態教學園區，以月世界惡地形綠化營造有成而知名，有「夢幻湖」之稱，躍為熱門景點。由於降雨偏少，不僅現場蓄水量逐漸減少，上、下游的埤塘，更已全部乾涸，池底裸露，龜裂景象令遊客訝異，協助導覽的竹編藝術家林仙化直嘆，旱象嚴重，十五年來首見。

7埤塘6處沒水 夢幻湖水位大降

教學園區又稱為牛埔農塘，屬於二仁溪上游支流的集水範圍，多是黃砂土與青灰岩等，容易沖蝕，形成寸草不生的惡地形，加上起伏的丘陵與山谷環伺，造就獨特的月世界景觀。

一九九八年，農委會水土保持局以生態工法，在當地分期進行壩堤的設置，以及坡面的植被等，營造成功，吸引動植物棲息，荒涼的月世界變為綠洲。而園區中最大的主埤塘，因景致迷人，有時晨昏之際，霧氣繚繞，又被稱為夢幻湖。

林仙化指出，當地以天然降雨蓄水為主，包含夢幻湖在內，附近上、下游的大小埤塘共有七處，今年都受到乾旱衝擊。

林仙化表示，除了夢幻湖外，其餘的六處埤塘多已乾涸，有遊客認為龜裂的地表，正好與光禿的泥岩山谷相映襯，符合實際的月世界景觀，但這樣的旱象實在令人憂心。

林仙化說，牛埔農塘在二○○三年還獲選為生態工法博覽會的現場觀摩示範區，開始結合教育規劃，宣揚水土保持的重要，慕名參觀的團體絡繹不絕，全盛時期，每天有卅部遊覽車造訪。