〈南部〉停灌風險高 官田菱角種植農民兩難

2018-06-01

〔記者楊金城、洪瑞琴、洪臣宏／綜合報導〕官田菱角開始種植，因水情吃緊，有的農民觀望，延後種植時間，有些抽水種植，有的因擔憂後續無水，忍痛放棄種菱。官田區農會總幹事林正容說，缺水影響菱角田種植面積尚待觀察。

一期稻作 六月四日早上七點停灌

嘉南農田水利會最後一輪嘉南灌區一期稻作到六月四日早上七點停灌，各區管理處、工作站加派站員、掌水工管控給水路、水門，免得農民搶水影響供灌秩序。

官田區大多在一期作糯米收割後種植菱角，部分菱農自備地下水源已種下菱角，有的趁灌溉水路通水時引水入田種菱角，但停灌後就有風險，菱角田後續可能無水種不活，有些農民只好觀望，延後種植，少數已放棄種植。

林正容說，今年最晚種植時間在七月中旬，官田區去年種植菱角田三百三十公頃，今年受缺水影響種植面積待觀察。

南水局協調高雄支援南化水

旗山溪水位持續下降，南區水資源局（南水局）與高雄農田水利會協調節水灌溉，將甲仙攔河堰剩餘水量引入南化水庫蓄存，每天可引水十萬噸，舒緩台南地區旱象，高雄一期稻作昨已全部完成灌溉。南水局副局長簡振源指出，台南地區民生用水量每天約為九十一萬噸（第一階段限水用水量），以南化水庫目前蓄水量，還可以支撐約兩個月，另外水公司也會從大樹坪頂淨水廠支援清水五萬噸。

南市目前一階限水，曾文水庫有效蓄水量持續下滑，因未來降雨不確定因素較大，市府呼籲大家節水，以確保六月底不進入三階限水的目標。