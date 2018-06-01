〈南部〉非灌區分水？ 農民怒：頭殼壞去

2018-06-01

水情不穩定 水利會改制說明會掀反彈

〔記者楊金城／佳里報導〕嘉南農田水利會昨天在佳里區管理處舉辦水利會改制公務機關說明會，農委會的說帖中指出灌區外的農地也會享受到灌溉服務，引起灌溉小組長、會員農民反彈，農民氣憤的說，「生吃都不夠了，還能曬乾？」現在水都不夠了，還分給非灌區的農田，非常不合理，「頭殼壞去嗎？」

水利會總幹事：中央應開闢新的水資源

出席的會務委員陳世輝、黃進來、顏東義和小組長都要求水利會要確保灌區內會員農民的農業用水水權。陳世輝罵說，改制水利會是出賣農民，要農民用選票教訓民進黨。

水利會總幹事邱清義說，說明會將彙整基層小組長、會員、掌水工的意見提報農委會；他也強調，如果要增加供灌給灌區外的農田，前提是中央要設法開闢新的水資源。

嘉南農田水利會在嘉南七個灌區的管理處舉辦水利會改制說明會，因這幾年水情不穩定，今年為節水加強農業分區輪灌吃足苦頭，許多會員農民對確保灌溉水權最感憂心，佳里區是最後一場說明會。

農委會要將全台灌區外的三十七萬公頃農地也納入供灌，比全台灌區三十一萬公頃農地還多，最讓嘉南農田水利會會員農民無法接受，會務委員和小組長們不知如何向農民交代。

黃進來和顏東義說，曾文水庫是會員農民負擔五十八％工程受益款，許多烏山頭、嘉南大圳灌溉區的給水、排水路也都是農民被徵收的土地，非灌區的農民有何權利來分水？這對出錢出土地的會員農民不公平。