〈南部〉提前3年 恆春觀光鐵道可望2023年完工

2018-06-01

屏縣長爭取 可行性評估已近完成

〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部擬興建恆春觀光鐵道，預計民國二零二六完工，屏東縣長潘孟安昨天透露，經爭取後可望提早於二零二三年完工。

從內獅至恆春 共設7處新車站

恆春觀光鐵道計畫已列入前瞻基礎建設，由鐵路改建工程局設計規劃，第一期計畫從內獅至恆春，全長三十七點七公里，採單軌設計，將優先施作。第二期則以輕軌從恆春至墾丁大街、全長八點七公里，第三期則是以輕軌從海口至龍鑾潭、全長二十一點五公里。

恆春觀光鐵道第一期將設新枋山站、楓港站、竹坑站、海口站、車城站、五里亭站、恆春站等七個新車站。完工後可從高鐵左營站直接轉乘火車到恆春。

涉及國家公園法規 延伸墾丁待確認

屏東縣議員張榮志昨天質詢恆春觀光鐵道進度，縣府城鄉處長張桂鳳指出，行政院已核定一百九十九億元興建恆春觀光鐵道，確定興建至恆春，是否延伸墾丁因涉及國家公園法規，仍待確認，目前可行性評估已接近完成，即將進入環境影響評估階段。

潘孟安透露，鐵工局長胡湘麟上個月曾南下說明工程進度，他認為二零二六年完工的目標太久了，上週他北上找交通部長賀陳旦溝通，希望工程能夠加速推動，不要支票開到N年以後才兌現，他要求二零二一年就完工，但因為後續涉及地質鑽探、土地徵收、車站設計等，應可提前至民國二零二三年完工。

潘孟安說，恆春觀光鐵道採用郵輪式車廂，配備落地窗可觀賞沿途美景，對發展恆春半島觀光非常有吸引力；在法律許可下，他建議環境影響評估與細部設計應可同步進行，避免冗長的行政程序，讓工期盡量縮短。