〈台北都會〉稽查電影院公安 2家不合格

2018-06-01

〔記者周彥妤／台北報導〕到電影院看電影是常見休閒娛樂，北市府聯合稽查電影院公安結果昨出爐，全市卅八家有兩家不合格，一是「朝代大戲院」在走廊通道、安全梯及自動防火捲門下方堆放雜物，阻礙逃生動線，裁罰六萬元，現已改善；另一是「龍翔百老匯影城」未依規定使用附有防焰標示的窗簾、地毯，經勸導完成改善未罰款。

法務局主任消保官何修蘭表示，「朝代大戲院」在走廊通道、安全梯及自動防火捲門下方堆放雜物，公共安全不及格，三月卅日依「建築法」裁罰六萬元，限期兩日內改善，業者已於三月卅一日完成；「龍翔百老匯影城」則是違反「消防法」規定，未使用防焰地毯、窗簾，消防安全不及格，該法限期改善完成即不開罰，自五月七日起限卅天內改善，業者於五月廿五日複查合格。

觀光傳播局專門委員沈永華說，受理電影院消費爭議案件，自去年到今年五月計四十四件，其中網路購票爭議佔最大宗，有十六件，今年也有增加趨勢，多是退換票程序繁複或未到場觀賞電影無法退票；其次則為禁帶外食爭議，有九件。

有關電影院禁帶外食規定，何修蘭說明，如高溫熱湯、味道濃郁、咀嚼時會發出聲響的食物，業者就可禁止攜帶進場；若非符合這些條件的食品，不能要求禁帶，若違反規定可依「消保法」連續開罰。