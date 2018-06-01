〈台北都會〉注意！ 今起多項新政策上路

2018-06-01

YouBike受理第三人責任險理賠

〔記者黃建豪、蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕從今天六月一日起，北市有多項民生政策上路，微笑單車YouBike已受理第三人責任險，騎YouBike造成路人受傷，可向保險公司申請理賠；家中常有的拖把、掃把、旗桿及曬衣竿等長桿物品，可免拆解、免用專用塑膠袋直接交給資源回收車處理；市府轄管的兩百多個運動場地，已可用「Venue Booking System系統」線上租借及付款。

「保車不保人」 保險金額最高200萬

交通局指出，台北市所轄的一萬三○七二輛YouBike已由國泰世紀產物保險公司承保第三人責任險，被保險人為騎乘台北市車輛的使用者，保險金額最高兩百萬元，但「保車不保人」，只在騎乘者撞到路人，造成路人受傷或是死亡時，賠給被撞的人，若是自摔受傷並不在理賠範圍內。

交通局說明，騎乘YouBike發生事故後若要申請理賠，得第一時間打一一○電話報警，再依警方處理文件及醫療單據向保險公司申請理賠。若民眾有理賠問題，可以打國泰產險的免費客服電話○八○○─○三六五九九。

敦化南路一段部分時段可停車

此外，敦化南路一段（市民大道至仁愛路段）原本因劃有紅、黃線禁止停車，因考量一位難求的狀況，六月一日起開放離峰時段及例假日部分時段可停車，並公告實施路邊收費，小型車週一至週五上午九時至下午四時；週六上午七時至晚間八時可停，每小時收費五十元，其餘時段仍禁停，共增加四十五個停車格位，將試辦三個月。

掃把等長桿物品 可交回收車

另外，環保局也表示，六月一日起拖把、掃把等不同材質的長桿物品，都可免拆解、免用專用塑膠袋，直接交給清運線上資源回收車免費清運，不必像過去要打電話與清潔隊約定時間。