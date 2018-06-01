〈台北都會〉肌萎張孜維出國比賽 經費還差60萬

2018-06-01

爭取參加國際身心障礙奧運會

〔記者賴筱桐／新北報導〕卅歲八里愛心教養院院生張孜維，罹患先天性肌肉萎縮症，但他沒有自暴自棄，成為屢獲金牌的地板滾球國手。張孜維爭取參加二○二○年在東京舉辦的國際身心障礙奧林匹克運動會，龐大的出國比賽經費對他是沉重負擔，新北市不動產代銷經紀商業同業公會昨天資助二十萬元，目前還差六十萬元，就能幫助張孜維圓夢。

張孜維是肌肉萎縮症患者，大肌肉缺乏力氣，引發脊椎側彎，只能做出簡易的手部動作，連打開飲料罐都沒力，症狀隨著年齡增長日益嚴重，七年前他開始學習地板滾球運動，雙手連握球都無力，只能仰賴頭部及軌道輔助投擲球。他說：「不知道自己能活多久，只能趁活著時多嘗試新事物，才不會後悔。」

去年張孜維因感冒併發肺炎，從鬼門關前撿回一命，同樣罹患肌萎症的大姊也離開人世，面對人生的難關，張孜維展現強韌生命力，他每天練習三小時的地板滾球，朝夢想邁進。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，參加二○二○國際身心障礙奧運會前，須累積七場國際賽事積分，所需經費一百七十萬元，社會局長張錦麗號召各界發揮愛心，協助募得一百一十萬元，剩餘六十萬元持續媒合資源。

新北不動產代銷公會資助20萬

新北市不動產代銷公會理事長林談表示，公會成立以來積極投入公益，在社會局引薦下，得知張孜維的人生故事，會員深受感動，盼協助張孜維完成夢想，為國爭光。