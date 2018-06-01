〈台北都會〉《新北》標示不明玩具、食品 流竄校園

2018-06-01

朱立倫︰校內與周邊商店列為稽查對象

〔記者何玉華／新北報導〕學童食安不設防！新北市議員林秀惠昨天在市政總質詢質疑說，市府對食安稽查不夠用心，放任來路不明的食品、玩具進入校園內，學生因為好奇或不知情的狀況下，健康已受威脅；市長朱立倫表示，校內與周邊商店都列為稽查對象，會加強保障學童的安全。

林秀惠、何淑峰關切校外的不明食品，透過玩具包裝後夾帶進入校園，造成學童的食安問題，林秀惠說，校園周邊店家是糖果、玩具的大本營，不少食品未依法標示，卻都包裝精美，在兒童眼中成了趨之若鶩的明星商品，許多家長雖然看過，但也不清楚商品來源，包括學生之間流行的水晶黏土、水晶泥（史萊姆）、恐怖鼻涕膠及指尖陀螺等，都沒有完整的標示說明，而完全沒有標示的水晶黏土，家長能安心嗎？

如玩具重金屬超標 長期接觸恐引發過敏

她指出，中國進口的水晶黏土曾傳出含有可致命的有毒硼砂，萬一學童不慎誤食，可能造成嘔吐等不適，還有一些含有重金屬超標風險的色彩鮮豔玩具等，長期接觸皮膚也可能引發學童過敏、心血管疾病等，標示不明的玩具、食品充斥校園，市府應該介入並強力把關。

市府衛生局長林奇宏表示，最近查獲許多散裝零食，依食安法規定不能在貨架販售，有些食品雖有標示，但不宜攝取過量，會持續查察違規食品並加強食安教育的宣導。

至於學校周邊的食品安全，林奇宏說，食安法目前並無禁止，將研擬訂定自治條例規範。