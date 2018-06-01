〈台北都會〉補助3歲私幼生 預算審查通過

2018-06-01

將送大會 若順利8月30日發放

〔記者蔡亞樺／台北報導〕四歲幼童就讀私立幼兒園享每學期一萬三六六○元補助，北市教育局加碼納入三歲私幼生，經費一．三二億元，北市議會教育委員會昨審查該補助案，藍營質疑補助時機點和選舉投票相近，痛批政策買票，綠營憂心，私幼趁機漲學費，要求市府嚴格把關；在砲聲隆隆之中委員會通過該補助案，將送議會大會審查，若順利通過，將於新學期、八月卅日發放。

每學期補助13660元 1萬多生受惠

教育局編列一．六三億元，補助四歲私幼生每學期一萬三六六○元，有一萬四○七○名幼童受惠，議會去年底通過該筆預算；北市府今年五月一日通過「台北市幼兒就讀幼兒園補助辦法修正案」，一萬一三七○名三歲私幼生享有同等補助，以追加預算方式處理。

教委會昨審查市府局處相關追加預算案，國民黨市議員吳世正質疑，為何不一上任就推動，等到選前才提出，還湊出「一三六六○（一生六六大順）」的選舉口號，根本是政策買票。

議員大罵綁樁 批「有辦法反對嗎」

國民黨市議員厲耿桂芳大罵，八月卅日開始發放，再過八十四天就要投票，根本是綁樁，綁了一萬多戶、一家兩票，不得了；厲耿更不滿地說，議員像被牽著鼻子走，陷入兩難，「不給行嗎？有辦法反對嗎？」但她仍支持該政策。

國民黨市議員汪志冰說，抽公幼比中大樂透還難，里長頭抱著燒，拜託議員也沒辦法，應優先擴大設置公幼名額，才是正本清源，若還是抽不到才採取補助，減輕負擔。

國民黨市議員陳重文憂心，會有非台北市民享用到台北市民資源，要求嚴格把關。民進黨市議員李慶鋒也擔心，私幼會有漲學費的行為，要求教育局對於私幼財務揭露、人事費等收費審議機制，要有配套措施。

教育局：研議兩年 非選前端出

教育局長曾燦金說，教育補助不是福利，因此設有排富條件，且補助是過渡階段，仍會從多元策略滿足家長，強調該補助案在市府內部研議一、兩年，並非選前才端出來，一○八學年也會續推，並加強私幼收費的查核。儘管議員意見眾多，委員會仍審查通過該補助案。