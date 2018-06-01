〈台北都會〉議員質疑放縱燒垃圾 朱立倫指示徹查

2018-06-01

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三峽溪東地區居民長期受不明刺鼻惡臭所苦，市議員廖本煙接獲陳情，由擔任他特助的兒子廖宜琨多次追蹤，出動空拍機拍攝，在山區發現有業者違法燃燒廢棄物，但通報環保局稽查人員到場，稽查人員卻表示私人土地無法進入，廖本煙痛批卸責，聯絡警方到場後，才以現行犯依廢棄物清理法移送法辦。

批評態度消極 背後有人包庇

廖本煙昨天在市議會質詢時指出，環保局縱容不肖業者長期焚燒事業廢棄物，污染空氣傷害民眾身體，還有民眾因呼吸困難搬家，且在接獲檢舉後態度消極，讓業者賺取暴利。廖本煙懷疑業者背後有人包庇，市府才不敢動。

市長朱立倫指示徹查，若真有此事，一定要徹底檢討；環保局長劉和然表示，絕無包庇情事，議員說的民眾受惡臭所苦是在溪東里，但違法焚燒廢棄物的地點在溪南里，兩者並不是同一件事，且在溪東里架風速風向儀測得經常性的風向是東風，溪東里受溪南里的空氣影響有限。

環保局稽查科長許銘志說，經工研院協助分析溪東里的空污物，鎖定兩家歷史悠久的合法公司，已在今年一月卅一日由業者與居民召開公聽會，業者允諾改善，同意民眾聞到異味時，隨時可以到廠內查看；其中一家業者將在門口設置污染連續自動監測看板，預計九月完工。

環局︰已以現行犯移送法辦

許銘志說，溪南里的違法燃燒是第一次接獲檢舉，稽查員在最短時間內趕往現場，也在警方協助下，破獲洪姓業者大量燃燒垃圾廢棄物，稽查員當場命業者撲滅火源、並清除燃燒灰燼及廢棄物，並以現行犯移送法辦，最高可處五年以下有期徒刑、得併科三百萬元以下罰金。