〈台北都會〉北北桃YouBike第三人責任險上路 最高賠200萬

2018-06-01

保險費由市府支應

〔記者何玉華／新北報導〕新北市府交通局昨天宣布，「YouBike第三人責任險」從今天起新增實施，在北北桃三個市同步上路，民眾騎乘YouBike導致第三人受傷、死亡，受害人可憑警察機關處理文件、醫療單據向保險公司申請理賠，每一個人體傷（含死亡）最高賠償兩百萬元，保險費由三個市府各自支應。

交通局綜合規劃科長林昭賢指出，北北桃生活圈的運輸通勤路網密不可分，三個市從今天起同步實施YouBike第三人責任險，租借YouBike車輛都納入第三人責任險的保險範圍內，其它縣市的YouBike進入北北桃區域後，系統會將車輛自動上鎖，不提供租借，民眾租借前可以查看YouBike的編號，在Ａ、Ｆ、Ｈ以外的車輛，都是沒有投保第三人責任險。

今啟用四個新站點

林昭賢說，新北市YouBike今天再啟用新店區碧潭渡船頭、新莊區頭前國小、中和區山北公園、景平大勇街口，共四處租賃站，全市累計已達四八四站、一萬三九四一輛，YouBike先前已經投保公共意外責任險及產品責任險，承保因場站設施或車輛設計瑕疵造成騎乘者的傷害，但隨著租借YouBike的民眾增加，對其他民眾也可能造成意外傷害，所以增加YouBike第三人責任險。

他表示，為了避免一般民眾被YouBike騎士傷害後卻求償無門，北北桃三市從六月一日起為各自所屬的YouBike車輛增加投保第三人責任險，保險金額為每一個人體傷（含死亡）最高兩百萬元，但第三人責任險不包含租借騎車者，也不包括第三人的財產損失部分。

保險費以車輛數來計算，平均一輛車的保費一年是四百元，新北市的車輛數比台北市略多，保費也比較高，全年保費總計約六百萬元，今年從六月到十二月底，七個月的得標保險金額是三百七十二萬元；另有關騎乘者本身的傷害險部分，因涉及實名制相關執行細節，交通局將與產險公會研商，儘速推動。