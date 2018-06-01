〈北部〉廢棄魚塭填土 宜縣月底公告作業要點

2018-06-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣養殖魚塭廢棄比率逾六十％，易長雜草孳生蚊蠅，形成髒亂點。宜蘭縣代理縣長陳金德指出，為解決廢棄魚塭問題，縣府最快六月底將公告「宜蘭縣農業用地申請客土改良審查作業要點」，讓漁民合法填土，魚塭可種植使用。

宜蘭縣魚塭集中在壯圍、五結及礁溪等鄉鎮，面積約六百一十公頃，其中三百七十六公頃廢棄，土地使用分區為「一般農業區」或「特定農業區」。魚塭閒置、荒廢積水，成了病媒蚊孳生溫床，雜草叢生也造成環境髒亂，甚至傳出惡臭。

縣議員陳福山指出，廢棄魚塭無法養殖才會荒廢，縣府協助轉型卻沒有成效，漁民只好填土改種植農作，但縣府要求土不能填得太高，否則會被罰六萬元，魚塭只能繼續廢棄，漁民叫苦連天，縣府應訂定合適的填土辦法，才能解決問題。

縣府訂有「宜蘭縣農業用地填土管制規則」，規定農地填土最高只能四十公分，陳福山指出，這樣的高度限制，無法讓魚塭填滿、無法轉作耕作使用。

陳金德表示，依目前規定，魚塭填土超過四十公分就會被認定「農地非農用」，依「區域計畫法」開出六萬元以上罰單，如此開罰確實有疑慮，縣府研議訂定「宜蘭縣農業用地申請客土改良審查作業要點」，並打算廢止現有「宜蘭縣農業用地填土管制規則」，最快六月底公告上路。

陳金德指出，新要點上路後，未來民眾從外地運土，改良自身農地需經過申請，證明土方來源適合種植，量與高度要也要管制，如果像廢棄魚塭等地形較特殊的農業用地，經農業處審查後，就不會再有四十公分限制，希望能解決廢棄魚塭問題，讓土地能繼續農用。