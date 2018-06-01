〈北部〉議員促反深澳 陳金德批經部、環署不盡責

2018-06-01

興大教授模擬為真 他就會反

〔記者林敬倫、黃佩君、楊綿傑／綜合報導〕新北深澳燃煤電廠通過環評，宜蘭縣議員黃浴沂昨質詢時，要求代理縣長陳金德與縣民站在同一陣線，攜手反深澳。陳金德說，如果中興大學教授莊秉潔做的模擬結果是正確的，他就會「反」，但莊與台電的報告，數字相差十七倍，經濟部與環保署卻不公開說清楚，捍衛政策立場，根本不盡責。

台電：輸入資料已公開

台電解釋，深澳電廠的空品模擬是採「高斯擴散」與「網格模式」，此為獲得環保署公告認可的模式，也常被國內、外普遍採用於環評空氣品質模擬模式。台電也表示，為因應外界討論，目前已將環差報告空氣模式模擬的輸入資料公開在官網上，供外界模擬檢驗，資料包括臭氧模擬、懸浮微粒等空品模擬。

環署長澄清：已多次回應

環保署副署長詹順貴昨也澄清，針對深澳電廠的爭議，環保署已透過各種方式回應非常多遍，甚至也到立法院報告過幾次，並非都沒有說明。詹順貴指出，就環保署進行環差分析的立場，台電已使用最新技術，相較原來環評通過的設備及技術部分，污染可減少達三分之二，未來運轉後，也使台電更有餘裕去調度發電，減少老舊電廠使用。

對於陳金德說，莊秉潔的研究結果若為真就反深澳，詹順貴認為，前提是數據是否真的正確，對於不同模式產生不同的結果，同樣也會有不同的侷限，因此日前已邀請包括莊秉潔在內的學者進行討論，希望大家對不同研究模式的內容交換意見，未來也會持續討論，希望讓空污監測更達社會共識。

新北市政府委託興大環境工程學系教授莊秉潔，針對深澳電廠可能造成的污染進行研究；根據莊的模擬結果，電廠污染主要影響範圍，除了新北、台北及基隆市，桃園市、新竹縣及宜蘭縣也在高影響範圍。

尤其宜蘭縣PM二‧五（直徑小於或等於二點五微米的懸浮微粒）日平均最大增量，竟然高達每立方公尺七點四九九微克，高居各縣市之首，地方強烈反彈之外，也要求參選下屆宜蘭縣長的國民黨羅東鎮長林姿妙、民進黨立委陳歐珀、無黨籍林信華反對電廠。

不過，代理縣長陳金德支持行政院長賴清德開發深澳發電廠的立場，要求將來運轉後，台電要增設「粒狀污染物處理設備」，要比目前環評更嚴格，陳並呼籲縣民理性看待國內電力配置。

黃浴沂昨在縣議會總質詢時表示，深澳燃煤電廠危害最大的是宜蘭，陳金德應與縣民站在同一陣線，反對深澳電廠興建，維護人民生命財產安全。

陳金德回應，台電也有電廠環評報告，宜蘭PM二‧五日平均最大增量是○點四三微克，和莊秉潔的數據差了十七倍，一定有一份報告是錯的，經濟部與環保署應說清楚，消除外界種種質疑，但現在好像不關兩部會的事，不敢說明、不敢捍衛政策，完全不盡責。

陳金德說，站在宜蘭的立場，如果深澳電廠的污染，真的像莊所做的模擬結果，對宜蘭汙染那麼嚴重，他會與縣民站在一起表示反對。