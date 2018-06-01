〈北部〉全台農會第一 富里加入「里山倡議」

2018-06-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮富里鄉農會透過東華大學環境學院李光中教授協助，今年初向「里山倡議國際夥伴關係網絡（The International Partnership for the Satoyama Initiative, IPSI）」提出加入申請，本月獲該組織通過成為新成員，目前該組織共有二百三十個會員。

國際里山倡議夥伴關係網絡執行委員會，在本月委員會議中，通過富里鄉農會以「非政府組織」申請成為IPSI會員，本月委員會議共通過十個新成員，台灣除了富里鄉農會之外，另一個通過的單位是屏東科技大學。

IPSI秘書長訪羅山村 對有機農業印象深

富里鄉農會總幹事張素華說，去年十二月，IPSI的秘書長訪台，曾到富里鄉參觀全台灣第一個有機農業村富里鄉羅山村，認識到羅山居民為保存淺山生物棲地環境，廿四年來堅持有機農業，努力結合在地農業及產業，以達到人與自然和平共處為目標；秘書長也體驗羅山出名的泥火山豆腐DIY，對羅山居民的努力相當肯定，當時農會就提出希望加入里山倡議國際夥伴會員的意願。

張素華說，為加入里山倡議，農會及社區去年開始準備資料，申請範圍包括，整個羅山有機村，因此包括生態、民情及產業等調查等，全部都要作成英文版，過程中很感謝東華大學自然資源與環境學系副教授李光中團隊的協助，申請案今年初提出後，約二個多月就傳來好消息，這也是全國第一個「地方農會」加入里山倡議會員的案例。

張素華說，加入里山之後，將配合目前台灣已加入IPSI的組織及政府單位，跨單位進行整合，希望按照「里山、里地」的精神整合規劃，未來公部門進行地方建設時，也得兼顧友善環境的精神進行規劃。