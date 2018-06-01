〈北部〉龍頭面子之爭 缺溝通管道

2018-06-01

記者彭健禮／特稿

冰凍三尺、非一日之寒！頭屋鄉公所、代表會失和，除摻雜了地方派系的選舉糾葛，也攸關所、會兩大龍頭鄉長、代表會主席的個性、面子之爭，居間又缺乏有效的溝通管道，致雙方嫌隙無法跨越。

頭屋鄉長江村貴，已經連任兩屆鄉長，但他在從政前為企業主，已習慣了決策，且「認為是對的就去做」；但身為公務機關首長，並非僅是自身謀定即可動，還得經過民意監督機關鄉代會同意。

江村貴首屆鄉長任內，鄉代會主席為楊謝國，楊於選舉時，支持的是江的對手，加上楊的個性好強，所以，楊於鄉代主席期間，認為江於鄉務推動上，不夠尊重代表會。

但江村貴身為一鄉之長，認為代表會無理的行舉，他也不會輕易低頭，所、會逐漸形成對立。

江村貴首任當選鄉長時，湯于杰也以不到卅歲的年齡，當選鄉民代表；江村貴連任時，湯則入主代表會主席。

今年卅七歲的湯于杰，被視為地方政壇的明日之星，他的作為也展現積極、衝勁。但於去年度，鄉內年度總預算爭議，最終由縣府逕為決定，也讓身為代表會主席的他，相當難堪。

尤其，今年為地方選舉年，為既定要執行的選舉業務預算，縣內其他十七鄉鎮市公所都已於去年編入今年度總預算內，並早於去年底定期會時審查通過，但頭屋鄉公所卻以「收支短差大」，將此項目採今年度追加預算或墊付案方式執行，更讓湯不滿，視其為「挑釁」，因此墊付案攸關代表自身權益，代表會理應通過，但若如此，也乘了公所的意。

從鄉公所的施政、代表會的監督等「攻防」作為，都無不法；但若雙方關係繼續惡化，難為的是公所的執行團隊，也非鄉民之福。