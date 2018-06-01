〈北部〉所會不和 頭屋鄉代、村長選舉經費沒著落

2018-06-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕年底「九合一」選舉相關選務工作期程已定，八月即將發布選舉公告，但苗栗縣頭屋鄉的鄉民代表、村長選舉經費，因鄉公所、鄉代會不和，成為全縣十八鄉鎮市唯一迄今尚未送審過關的鄉鎮；因鄉公所今年度總預算是由苗栗縣政府逕為決定，甚至有鄉民代表揚言，不會讓選舉經費通過，「要苗縣府自己看著辦！」

頭屋鄉公所於去年底定期會，送審的今年度總預算一億四千多萬元，較往年增加約二千八百萬元，頭屋鄉代表會認為浮編，把增加部分全數刪減。鄉公所認為部分項目刪減有窒礙難行之慮，經提覆議未果，報請苗縣府三次協商也破局；苗縣府遂於今年二月十三日召開逕行決定會議，恢復一千六百八十九萬多元。

追加選舉預算 寄託六月臨時會

但今年度總預算中，公所並沒有編列年底鄉民代表、村長選舉經費項目，勢必得透過辦理追加預算。不過，代表會定期會於五月廿五日召開提案審查，因鄉長江村貴請假未出席，代表會主席也宣布散會，使得鄉公所的選舉經費追加預算案，只能寄託在六月臨時會。

「屆時臨時會中，代表會也不見得會同意通過追加預算案！」鄉代會主席湯于杰說，鄉內今年度總預算由苗縣府逕行決定，苗縣府不僅僭越代表會職權，也未把關，疏漏應編列而沒編列的項目，顯然失職。

鄉代江貴熙說，既然苗縣府可逕為決定，「那就由縣府自己看著辦」，他傾向不同意。

縣府：不再介入 請雙方好好溝通

苗縣府民政處表示，這次縣府不再介入，會請所、會雙方好好溝通，尤其中選會已公告選舉工作期程，八月十六日發布選舉公告；若追加預算案或改提墊付案無法通過，苗縣府只得要求公所於選舉公告前，從其他科目預算中勻支。

民政處指出，苗縣府逕為決定公所預算，也是「只能刪不能增」，當初公所送審的總預算中，就沒有編列今年選舉經費項目。

頭屋鄉公所民政課表示，總預算編列時，原有提列約三百萬元選舉經費項目，但因主計認為收支短差大，經公所內部討論，決定於今年度採追加預算或墊付案方式執行。