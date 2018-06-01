〈北部〉《桃園》動用會華航工會推朱梅雪選市長 會員：憑什麼？

2018-06-01

〔記者謝武雄、李雅雯、陳宜加／綜合報導〕華航企業工會昨天舉行會員代表大會，會中以六十一比四票，通過支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，並動用會費四八○萬元支持其參選；工會這項決議引發眾多會員不滿，紛紛質疑參選桃園市長與會員權益有何相關，工會憑甚麼挪用會員繳納的會費？將串連向工會抗議。

市府：會費用於特定人恐有爭議

針對華航工會會員代表大會決議推出人選參選桃園市長，也決議動支會費支應參選經費。桃市政府表示，企業工會性質比較特殊，所有員工都要參加，會員會費基本上是用於員工，例如用來購買年節禮物等，核銷不會有問題，但若用來支持特定人參選就有爭議，也牽涉政治獻金等相關法令。勞動部勞動關係司則說，尊重工會會員代表大會按工會法所做成的決議。

參選保證金 由工會支出200萬

華航企業工會有會員一萬多人，會員代表有九十九人，昨召開的會員代表大會中，有人提出臨時提案，案由為「為改善當前台灣勞工處境、並突破華航現有勞資關係，應投入年底桃園市長選舉」；提案內容稱，「本屆企業工會上任後，從未與資方坐下協商，為突破現有勞資關係，發展勞工真正力量，工會應推派候選人投入年底桃園市長選舉，秘書長朱梅雪為最適當人選，保證金二百萬元由工會勞工運動費支出」。

這項臨時提案獲得熱烈討論，工會幹部說只要每個月能上電視表達華航工會的訴求，連續六個月就夠了，比買電視廣告便宜，加碼提案應支出四八○萬元，如此平均每個會員只花四八○元有何不可，經大會決議將支援經費增至四八○萬元。

會員不滿會費被挪用 將網路串連

然而，許多會員事後獲悉會員代表大會的決議後，透過網路串連表達不滿，認為會費不能被隨便挪用，更質疑若真推派人選參加桃園市長選舉，可能會因票數不足造成保證金被沒收，且有眾多會員戶籍都不在桃園市，紛紛質疑工會憑甚麼挪用會員繳交的會費，讓朱梅雪參選。