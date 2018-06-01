〈北部〉《桃園》中平商圈制服趴 「爽樂團」偕14高中職熱歌

2018-06-01

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢火車站中平商圈年度「制服趴」，三日下午一點至晚上七點將舉辦「尬青春—中平商圈封街演唱會」，在地獨立樂團「爽樂團」號召十四所在地高中職社團，將穿上各校制服與各校的主唱及樂手聯合演出，連唱六小時音樂強勢回歸，透過街頭巡演要將音樂的「爽」，放大到各個角落！

去年封街熱舞 網路轟動

中壢火車站前、從清光緒十九年（一八九三年）成立的中平商圈，原是保守傳統的商圈，去年接連封街舉辦「桃園高校制服票選—中平特別篇」，一鏡到底不ＮＧ、集結全國五十所高校熱舞社的「熱舞高校—中平嘻哈祭」等活動，熱舞影片創下一千萬次的網路點閱率。

中平商圈不僅提供舞台讓學生揮灑青春，近三年來也推動「世界地球日」的物資回收和募集計畫，將募得的物資捐給緬甸難民學童與國內偏鄉學童、啟智技藝訓練中心、木匠的家關懷協會、勵馨基金會等。另也接連推出「犀壢角落創意櫥窗暨公益大賽」、「真愛母親公益音樂會」、「中平聖誕季」、「天使樹圓夢計畫」．「壢春納福賀新春—畫春聯、搓湯圓、春宵約繪燈籠」、端午節立蛋、中元普渡祭典、浴佛大典、仁海宮與大甲媽接駕等大型活動。

老商圈新活力 中平很支持

「老商圈，新活力」，如此大的「反差」，由全台最年輕、僅廿五歲的中平商圈發展協會理事長劉柏成促成，愛唱歌的劉柏成一直有個夢想，就是希望把從小住到大的中平商圈，打造成台灣的香榭大道。

而原名「台灣爽樂團」的「爽樂團」由主唱紅中（陳進中）、吉他手維軒（謝維軒）、貝斯手禮義（呂理詣）與團長兼鍵盤手小樂（劉峪誌）四人組成，四人二○一一年同在中壢念大學時，在中平商圈的樂器行學音樂認識而創團，曾在桃園好客海洋音樂祭奪冠，ＩＭＣ樂團大賞、貢寮海洋音樂祭、公視音樂創世紀創作大賽、YAMAHA熱音大賽獲得亞軍，目前小樂、紅中已經畢業，維軒、禮義仍就讀大學和研究所。

「爽樂團」創作發行的新專輯「都只是過程」，將做為封街活動的主題曲，也讓參與學生體驗發片歌曲的錄製，傳承夢想、為青春發聲！

「青銀灶咖」辦包粽、彩繪蛋

同日，在「青銀灶咖」關懷據點另舉辦包粽、彩繪蛋、社區電影欣賞等，以推動商圈與社區共好成長。