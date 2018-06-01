〈北部〉3天臨會「追回」7千萬 秀林年度預算復活

2018-06-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉公所今年度預算在去年底定期大會中，遭代表會「暫砍」七千多萬元，一○七年都已過完五個月，各界憂心鄉務恐將停擺。新任代理鄉長李繼生五月中旬上任後，召開臨時會並「追回」原預算，平息預算刪減爭議。

秀林鄉代會主席賴俊傑說，秀林鄉一○七年度總預算於去年底送交鄉代會，但因鄉公所編列的多筆預算尚未經中央核定，代表們擔心中央若不補助，編列預算將沒有著落。

去年底遭砍7600萬 代理鄉長致歉

他強調，當時曾要求鄉公所先變更預算來源，由鄉預算支應，但時任代理鄉長蔡瑞光並不同意，代表們才會暫時刪減預算，並保留追加預算門檻，待通過中央核定或收到更完善說明及執行計劃後，再予追加，非外界所傳「大砍預算」。

秀林鄉代會去年十二月召開定期大會，審議鄉公所預算時，共刪減七千六百萬元，項目包括補助村辦設備、活動補助、路燈電費及耗材、公墓雇工砍草、環境清潔雇員等多項與民生相關內容。

公所各課室主管得知當下立即反映，還大喊鄉務恐因刪減預算停擺，現場氣氛一度降到冰點；事後，時任代理鄉長蔡瑞光還曾在公開場合「以未能守住預算」向鄉民道歉。

代理秀林鄉長不到九個月的蔡瑞光，今年五月無預警遭拔官，花蓮縣政府改派由前鄉長、曾任鄉代會主席的李繼生接任。地方人士透露，除因蔡瑞光表態參選年底鄉長選舉外，也恐與參加聯署反對燃燒廢輪胎及對鄉內新設土資場持保守態度有關。

重擬預算提61案、歲出追加1億

李繼生接任代理鄉長後，首要任務就是追回被刪除的預算，耗時一週與各課室主管重擬預算書，並多次與代表溝通協調，廿八日起連開三天臨時會，共準備六十一項追加預算提案，總計追加歲出預算一億零四百八十餘萬元，包含原有被刪除的七千多萬元及中央補助款。

他說，感謝代表會支持，一起順利推動鄉政，讓爭議多日、遭刪除的預算案圓滿落幕，守護鄉民福祉。