〈北部〉圓射箭隊出國夢 東澳國小義賣飛魚炒辣椒

2018-06-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕屬偏鄉小學的宜蘭縣東澳國小，射箭隊成績聞名全台，校方為籌措出國參賽經費，前年起由校長與家長攜手特製「飛魚炒辣椒」義賣，最近飛魚進入產季，整個部落又動起來，幫助孩子同時獲取額外收入。校長鄔誠民笑說，沒想到飛魚炒辣椒，不僅成就原鄉孩童出國夢，還能帶動部落經濟。

成軍5年 2016年在美奪金

東澳國小射箭隊成軍五年，曾在二○一六總統盃、青年盃分獲女子團體第一名、女子個人第一名；當年並獲中華射箭協會推薦赴美參加邀請賽，只是出國經費逾百萬，對偏鄉小學宛如「天文數字」。眼見經費無著落，鄔誠民想到東岳部落特產「飛魚」，與家長攜手製作飛魚乾、飛魚炒辣椒義賣，籌措出國經費，至今已邁入第三年。二○一六赴美參賽，也不負眾望拿下一金二銀；今年三月全國青年盃，男子組也獲得三面金牌。

校長買魚、家長加工製作

每年五月到七月飛魚季，校長室總是堆滿空瓶，辦公室還有大型冰櫃，保存剛做好的飛魚炒辣椒；校內廚房有十多位家長當起「半志工」，協助處理飛魚。鄔誠民說：「大家都是為了一圓孩子的出國夢。」

每週二、四、六三天，鄔誠民固定八點到漁港採買魚貨；九點後，部落家長陸續到校，協助清洗、處理內臟。下午再由另批家長將飛魚上烤爐，隔火慢烘十二小時，收工時，往往接近半夜，但為了孩子，家長們樂此不疲。

有「領班」稱號的家長彭小萍，孩子就讀東澳國小五年級，也是今年要出國的射箭隊員之一。她說，出國可讓孩子增廣見聞，機會很難得，再累也要幫上學校一把。

起初，家長多為志工，但因製作過程繁瑣，校方將工作分成剝魚、烤魚等，並發給少許薪資貼補家用。鄔誠民笑說，沒想到小小一瓶飛魚，不僅成就偏鄉孩子出國夢，還能帶動部落經濟。

目標籌170萬 7/10赴美比賽

今年校方計畫籌措一百七十萬元，在七月十日率八名學生遠赴美國北卡羅萊納州參加邀請賽。鄔誠民說，比賽得獎是其次，重要的是孩子能走出台灣、拓展視野。