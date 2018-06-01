〈北部〉通霄設高壓電塔 民疑地基流失

2018-06-01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台電公司規劃在苗栗縣通霄鎮至大湖鄉設置六十五座高壓電塔，引起部份地方居民不滿甚至抗爭。近日又有民眾向縣議員邱紹俊、鎮代傅郁揚反映，指台電於通霄鎮梅南里施工中的八號高壓電塔，疑似鑽探地基，導致地基流失，恐危及福爾摩沙高速公路高架橋橋基及南勢溪堤防安全等，讓民眾憂心忡忡。

台電已停工 先進行地質改善

台電表示，發現地質出現狀況後，目前高壓電塔工程已停工，台電一定會先進行地質改善工程，待地質改善後才會繼續電塔工程。

台電指出，八號電塔基礎原設計至地下深度廿八公尺，但五月十六日施工深度至約十二公尺時，發現鄰近塔基旁道路有局部下陷情形，當日隨即利用混凝土填充道路下陷處，台電研判可能是溪水湧流掏空地基所致。

台電強調，除要求廠商以高壓噴射灌漿，改良地盤，將水泥漿與砂土層相混合，固化成較堅硬地層，目前改良範圍已深達堅硬砂岩層，可確保安全無虞，且施工過程中均有對鄰近堤防構造物、國道三號橋墩基礎進行監測，台電會確保安全無虞。

鄰近福高橋墩基座 鎮代緊盯

傅郁揚表示，之前接獲民眾反映，指出行經八號電塔基地附近時，發現道路已經有掏空狀況，但是台電卻以鐵板蓋住裂縫，之後再以泥沙鋪上，作法完全是掩人耳目。

傅郁揚說，台電應該公開揭露事實，不該像之前民眾發現以鐵板和泥沙掩飾，不然溪旁道路的安全性，以及鄰近福高橋墩基座安全性恐怕都有疑慮。