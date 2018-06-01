〈北部〉《桃園》機捷今年賺1.98億 比預估樂觀

2018-06-01

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園大眾捷運公司昨在市政府報告營運情形，市長鄭文燦會前表示，機場捷運今年截至四月的盈餘為一．九八億元，平日運量有五．八萬人次、假日六．三萬人次，營運表現越來越好，但預估下半年維修成本將會上升，仍不敢過度樂觀。

鄭文燦指出，機捷從去年三月一日營運至今，累計已服務二千六百萬人次，平日運量已達約五．八萬人次、假日六．三萬人次，去年底至今年初天團五月天跨年演唱會期間，更曾創下單日最高十．一萬人次，他也鼓勵市府各局處多在機捷沿線舉辦活動、活絡人潮。

預估全年度虧損1.3億元

鄭文燦說，機捷去年盈餘約八千七百萬元，今年截至四月也有一．九八億元，但後續仍有採購、維修等開銷，預算編列仍得保守，預計全年度仍會虧損一．三億元，六月底前會進行財務綜整評估，以利推動後續多元服務。

出國淡旺季 影響乘載量

桃園大眾捷運公司董事長劉坤億表示，機捷原本預估的日均運量為五．八萬人次，現已突破六．○六萬人次，比預估的樂觀，每日平均收入近五百萬元，但因為機場出入境旅客為主要客源，運量還是會受出國淡旺季影響，下一波搭乘高潮為暑假出國潮。

保固屆滿 維修費支出多

劉坤億指出，六月起機捷有許多設備保固期將陸續屆滿，相關維修費用將大幅支出，對桃捷公司來說是筆大開銷，概估全年度會虧損一．三億元，目前首要目標是減緩虧損；至於何時才能轉虧為盈，劉坤億說，在累積三到五年財報前很難評估，現在言之過早。

桃捷公司代理總經理蒲鶴章表示，桃捷公司近期將推出桃捷APP，方便旅客查詢相關資訊，並會分階段推出中英文版營運資訊、旅程規劃及捷運商城等多元服務，並透過異業結盟來提升運量。