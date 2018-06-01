〈北部〉《桃園》精華區規劃住宅 市府朝低密度開發

2018-06-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局又將標售中路重劃區土地，是市長鄭文燦上任後第七度標售中路土地；目前中路特區陸續有建商蓋樓，不少大樓拔地而起，但新社區多未落成，由於中路重劃區只規劃住宅區，並沒有商業區，業界認為未來可形成生活圈，但應無法發展成有如藝文特區般的熱鬧景況。

地政局長陳錫禎表示，中路地區進行區段徵收開發時，就是以營造優質住宅環境為訴求，因此全區都是住宅區，容積率設定為二○○％到二二○％之間，希望透過低密度開發，加上完善的公共設施，提供優質生活環境；反觀藝文特區的區段徵收規劃，除了公共設施，其餘全都規劃為商業區，容積率達三八○％，兩開發區的土地分區使用完全不同，不能用「是否熱鬧」來評斷兩開發區的成敗。

陳錫禎說，中路重劃區位於南桃園交流道與縣府園區間，堪稱桃園區最精華地段，目前的開發速度很快，已經有大樓陸續落成。

據了解，中路重劃區的土地價格在二○一三年底時達到最高峰，當時每坪農地價格最高為三十萬元，以配地四成計算，換算建地成本為每坪七十五萬元，但從二○一四年五月開始配地後不久，就遭遇房地產不景氣，且相較於藝文特區為商業區土地，加上中路住宅區的容積率不高，使得中路土地價格開始下修，從這波標售土地均價落在四十二萬到五十三萬元間可見一斑，當地房價則落在每坪廿五至卅五萬元間。