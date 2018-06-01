〈北部〉《桃園》開發中路第7度標售地 市府：籌開發金

2018-06-01

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局近日公告標售中路重劃區十一筆住宅區公有土地，將於廿七日開標，公告標售土地面積約一．七三公頃，單價介於每坪四十二萬至五十三萬元間，總價約廿五億元。這是市長鄭文燦上任後，第七度標售中路重劃區土地，前六次標售所得高達二三五億元；市議員舒翠玲質疑市府作法是把中路重劃區當提款機，以此美化財政數字。

市府地政局長陳錫禎表示，重劃區土地開發都是透過平均地權基金操作，市府投入資金開發重劃區土地，必須將分配到的土地賣掉才能挹注開發成本，近年來區段徵收開發金額都相當高，市府還要陸續推動機捷A10山鼻站、A20興南站，都得籌措開發費用，且未來的航空城開發，所需資金更高達一千兩百億元，出售中路重劃區土地絕非「變賣祖產」，至於「設定地上權、收取權利金」的操作方式，會以捷運站周邊土地為主，與重劃區土地的操作模式並不相同。

前6次標售出13.8公頃

地政局指出，中路重劃區開發面積一○四公頃，規劃住宅區五十六公頃，其餘為公共設施，包含施作道路及一座中央公園、二座鄰里公園與六處兒童遊樂場、二處文中、二處文小用地，開發後，市府配得十九．一公頃住宅區土地，其中有二．一公頃土地作為社會住宅所用；而前六次標售的土地共有十三．八公頃，目前還有三．二公頃土地，若這次的一．七三公頃土地能全部脫標，就僅剩一．四七公頃土地。

地政局這次標售的中路區十一筆住宅區土地，其中以中路二段十二、十三地號土地，位於風禾公園第一排且面臨十五米溫州一路，交通便捷，最受外界矚目；中路二段一五三地號土地坐落水秀公園旁，居住品質完善，也很受關注。

議員批市府把中路當「提款機」

對於市府頻頻賣地，舒翠玲質疑說，這是將中路重劃區當提款機來美化財政數字。她說，前朝花了一百多億元開發中路，鄭文燦接收成果卻拚命賣地，難怪負債比前朝低；此外，市府財政局於上月七日在市議會的工作報告中才承諾，未來會以「設定地上權、收取權利金」方式來保留土地所有權，結果又要賣地，毫無誠信可言。