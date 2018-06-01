〈中部〉男嬰住院 腦麻叔拐腳泡奶照護

2018-06-01

〔記者張軒哲／台中報導〕弱勢悲歌！廿多歲腦麻唐姓男子行動不便，一拐一拐在豐原醫院照顧十一個月大侄子，他拐著腳穿梭病房泡奶，引起其他護理人員與病人家屬關注，有網友將唐男照顧嬰兒的過程PO到網路，質疑男嬰父母不聞問，引起議論。市府社會局指出，男嬰的母親是輕度智障，要照顧二歲哥哥，父親在工廠上班，偶爾會到院探視，由於男嬰無受虐情事，後續會請社工加強關心。

近日網友流傳「孩子沒有選擇父母權利、心中充滿不捨」文章，指稱豐原醫院護理人員轉述男嬰家庭狀況，直指男嬰父母好手好腳，卻不去工作，男嬰的阿公還要去工作，男嬰生病全是罹患腦麻的叔叔在醫院照護，一拐一拐穿梭走廊的身影令人不捨，寶寶投錯胎了，希望育兒津貼領走的父母良心發現，多關心自己的小孩。

豐原醫院指出，男嬰因腸胃炎導致嘔吐腹瀉感染，上月廿一日住院治療，由於男嬰父母要上班跟照顧其他孩子，才由叔叔照顧，叔叔雖行動不便，但照顧得非常好，預計明日就可以出院返家。

唐男表示，侄子出生時是外婆照顧，三個月後才由父母照顧，因兄嫂要打零工，這四個月來平常就由他照顧，泡牛奶很簡單啦，不會辛苦，兄嫂偶爾也會來探視，非網友說的不聞問，至於社工去年冬天家訪發現男嬰穿夏天衣服，手部凍傷一事，其實是誤會。

台中市家暴暨性侵害防治中心主任侯淑茹表示，男嬰家中是低收入戶，有請領補助，因之前母親曾短暫離家，懷疑叔叔照顧不當，社工有前去訪視，發現並未有兒虐情事，改由社會局列為高風險家庭關懷，目前男嬰的父親有找到一家工廠上班，工作較穩定，媽媽主要照顧二歲的兒子，評估是照顧能力要再提升，不需要安置，會要求父母上親子教育課程。