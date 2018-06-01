〈中部〉端午節南屯踩街 穿木屐躦鯪鯉

2018-06-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕「穿木屐躦鯪鯉、呷肉粽配麻芛」南屯區端午木屐節將在萬和宮前廣場及南屯老街熱鬧展開，市府昨召開宣傳記者會說，這項全台獨一無二的端午慶典，端午節當天盛大舉辦踩街活動，市長林佳龍也邀請全國民眾共襄盛舉。

市府說，南屯舊稱「犁頭店」，相傳犁頭店為風水上難得的鯪鯉（穿山甲）穴，鯪鯉會協助農民翻土，使農作物豐收，但因有冬眠習慣，端午節天氣炎熱，更容易讓牠昏昏欲睡，因此居民會在端午節穿木屐踩踏地面來吵醒鯪鯉，演變至今，已成為台中市獨特的民俗慶典活動，也是每年端午節重大盛事。

南屯端午木屐節六月十八日在萬和宮前廣場及南屯老街舉行，市府昨召開宣傳記者會，幼稚園小朋友盛裝打扮，帶來可愛的木屐舞蹈，南屯區吉祥物穿山甲「咖咖」也登場亮相，並贈送大粽子香包給林市長，市議員何文海、劉士州等人到場參加。

林佳龍表示，「穿木屐躦鯪鯉」是南屯流傳已久的民俗文化，西元一九一五年台中端午節舉辦「千人木屐舞」活動，超過五千人參加，創下金氏世界紀錄，今年特別邀請民俗專家林茂賢撰寫「台中第一街（南屯老街）」一書，詳細介紹南屯老街全國獨一無二的文化資產。

南屯區公所指出，活動將在端午節下午四點半舉行，邀請市民一同前來萬和宮前廣場及南屯老街參與踩街活動，完成全程踩街民眾將贈送一千顆過爐平安香包，保庇平安、吉祥。

另外，麻芛湯是台中獨有的一種飲食，麻芛產季剛好落在端午節前後，因此也成為了南屯人在端午節與肉粽搭配的美食之一，端午節下午一時也將在萬和文教大樓前分批提供麻芛湯、魚丸湯及三千顆肉粽，歡迎市民踴躍參加。