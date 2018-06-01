〈中部〉屯區首座 太平新光水資中心7月啟用

2018-06-01

未來可處理二萬八千戶污水

〔記者陳建志／太平報導〕為提升屯區污水處理普及率，市府水利局斥資六．五億，在太平興建「新光水資源回收中心」近日完工，預計將於七月啟用，市長林佳龍昨天前往視察時表示，未來每日可處理二萬九千噸污水，接管二萬八千戶，為改善水質做出貢獻，尤其整座園區採開放空間設計，結合老樹、庭園造景，並規劃屋頂綠化花園，打破過去污水處理廠髒、臭的刻板印象，有望為台中再拿下一座公共工程金質獎。

斥資6.5億 開放空間植栽綠化

新光水資源回收中心近日完工，林佳龍昨天在水利局長周廷彰、太平區長陳小菲和多位里長陪同下到場視察，林佳龍表示，這是台中第十一座水資中心，也是屯區第一座，當初設計時就採開放空間，在管理中心附近，除保留老樹，還設計荷花池、綠地、空中花園，成為民眾散步的場所，完全打破過去「鄰避設施」的壞印象。

林佳龍表示，他上任後積極推動污水處理設備，讓台中污水處理量，從一○三年的每天十一萬噸，增加到目前每天廿六萬噸，強調之前文山、水湳水資源中心都拿到公共工程金質獎，新光水資中心也取得推薦資格，希望能為台中再拿下一座金質獎。

周廷彰指出，水資中心內規劃「處理廠區」及「管理中心區」兩大區，處理廠區利用環廠水道取代圍牆，並以植栽綠帶營造整體環境，管理中心則將山牆、流水納入設計，規劃約一一二○坪的開放空間。

周廷彰指出，新光水資中心收集區域，除原先規劃的「新光地區」，並納入「勤益科大周邊」、「太平都市計畫區」，以及太平路以北的「中平都市計畫區」，預計可接管二萬八千戶，每日污水處理量二萬九千噸，服務約十萬人，未來在中央補助下，將斥資約四十五億元，完成整個污水收集區域的接管。

綠地、荷花池 將成新景點

太平區宜佳里長張麗真表示，之前里民得知要蓋污水處理廠都很擔心，不過昨天親自到場看過後稱讚設計很周全，不但可處理污水，還有綠地、荷花池，晚上還有漂亮的景觀燈，成為里內一個新景點。