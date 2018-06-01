〈中部〉設法管理露營場？ 投縣府：回歸中央法令

2018-06-01

符合法令規定就可登記

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣議會定期會昨日結束，民進黨籍議員張志銘等人提案要求縣府協助輔導輔導露營區業者合法，先訂暫行法條來協助與管理業者，惟南投縣府觀光處說，交通部觀光局已訂出「露營場管理要點」，主軸就是「回歸權責管理法令」，符合法令規定的就可辦理登記，縣府將於六月五日邀業者開會說明，毋須再訂暫行法條。

南投縣的露營場數量很多，據收集全台營地資訊網站《露營窩》統計，全縣有三二四個露營場，但合法者很少，縣議員張志銘等人提案要求縣府協助輔導露營區業者合法化，賴燕雪更要縣長林明溱承諾在中央露營區管理法規未定案前，縣府擬出暫行法條來協助與管理露營區，縣長林明溱答應由觀光處擬訂暫行法規。

不過，南投縣府觀光處在議會結束後表示，交通部觀光局已訂出「露營場管理要點」，五月九日公文已給縣府，該要點有十點，對地方管理機關、露營場開發及經營應符合的相關法規…都有規定，因此中央法規既已訂定，南投縣府就不用再訂暫行法規。

縣府觀光處長王源鍾表示，中央訂定的該管理要點的主軸就是「回歸權責管理法令」，地方政府無指定特別的局處負責，觀光處就是權責單位。而業者要取得露營場登記，土地、建物和相關設施，就依現有的相關法令去辦理，例如露營場若設在山坡地，就要符合山坡地管理條例規定，要興建建築物就要依建築相關法令規定辦理。

王源鍾說，違反法令不只無法辦理登記，且還可能觸法，去年底就有業者被南投檢方依違反水保法罪嫌起訴。