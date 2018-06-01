〈中部〉嘉縣國中小建置數位設備 將投入2.6億

2018-06-01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府改善國中小數位設備，獲得行政院前瞻基礎建設計畫補助，加上今年中央統籌分配款，四年內將投入兩億六千多萬元，建置智慧學習教室、智慧網路環境及建置專科教室數位互動教學系統，昨天縣議會臨時會聯席審議通過相關經費墊付案，今天臨時會最後一天預料將順利照案通過。

嘉縣教育處長王建龍表示，縣府獲得前瞻基礎建設計畫補助，加縣府自籌十％配合款，二○一七至二○二○年四年內將投入兩億一千多萬元，在各校一般教室裝設投影機或大尺寸電視機及購置筆記型電腦，建置成智慧學習教室；增購一百五十套電腦配置在各校資訊科技教室及生活科技教室，改善校園骨幹網路、建置網管系統及建置各校舍、教室有線網路節點及無線網路熱點。

縣府並以今年中央統籌分配款投入五千三百八十餘萬元為各校建置專科教室數位互動教學系統，配置互動投影機、無線擴音機、電腦、伺服器主機、數位歷程控管模組及使用授權。

縣議員林緗亭認為，許多學校專科教室長期閒置，利用率差，雖獲高額補助，仍需加強使用效率，且樂齡老人數位學習也需重視，但此次改善數位設備，卻沒有受到應有的重視。

王建龍說，專科教室數位設備建置完成後，會要求各校加強使用，可將教師上課影片錄影放上網路平台，學生課後在家觀看複習，甚至各校可分享，打破校域限制，樂齡老人數位學習部分，將向教育部申請專案經費。