〈中部〉廖十玄專注志趣 統測奪農業群榜首

2018-06-01

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕今年四技二專統一入學測驗成績出爐，國立民雄農工園藝科應屆畢業生廖十玄以加權六百七十四分勇奪全國農業群榜首，廖生雙親都是大學教授，他感謝父母尊重他多元學習的開放態度，陪伴他度過學習低潮，正評估選填台大、中興或屏科大等校動植物相關科系。

廖十玄讀協同中學國中部時曾一度迷惘，不知人生目標，認為讀書沒意義，成績一落千丈，後來因老師建議「既然對生物有興趣，就選擇園藝相關科系」，他於是以民雄農工園藝科為第一志願。

廖十玄在校學習認真，高職三年保持全班第一名，參加校內外各類競賽如科展、專題製作、小論文佳績頻傳，統測前的跨校模擬考，都是全國農業群第一名。

他說，高職三年和老師、同學互動良好，很多研究都是大家同心協力完成，很享受這樣的學習環境，三年級導師范文佳相當用心，多次邀請學長姊、各領域專家與同學分享經驗，拓展學習視野，期許自己能在生物資源領域繼續學習，未來奉獻所學。

范文佳說，廖十玄成績優異，人緣也很好，他一向觀察入微，選擇對的路大步邁進，在專業領域一定能發光發熱。

嘉工楊博鈞 化工群全國第二

國立嘉義高工化工科學生楊博鈞，高一成績中等，升上高三突飛猛進，模擬考時全科第一名，此次統測成績六百七十．五分，為化工群全國第二名，將推甄清華大學化學工程系，他熱愛騎單車等運動；國立嘉義高商國貿科學生游惠文考六百四十七分，為全校最高分，將推甄成功大學會計系做為第一志願。