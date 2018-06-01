〈中部〉雲林大德工商拚電競 產學合作育才

2018-06-01

斥資百萬 打造電競培訓教室

〔記者黃淑莉／雲林報導〕電競產業夯，帶動相關產業鏈產值驚人，且電競比賽已列為二○二二年亞運正式比賽項目，大德工商斥資百萬打造最新的「電競運動產學培訓教室」，並與電競業者簽訂策略聯盟設置電競產學研發中心，培育雲嘉地區電競選手及專業人才。

電競公司執行長洪偉哲指出，電競產業近年超夯，除電競比賽，更帶動周邊產品，在學校及產業界都是蓬勃發展最好時期，最欠缺就是人才，盼透過與學校合作培訓學生專業能力。

大德工商副校長張錫輝表示，電競產業在國內剛起步，因此學校在電子商務科規劃電競課程，由電競產學研發中心規劃相關人才培育課程、產業環境分析及職業選手未來輔導規劃。

張錫輝說，學校打造最新的電競教室，不僅採用電競桌機內建、高階顯卡、電競螢幕、電競椅等周邊，也設立賽評主播台、直播轉播台等各項專業裝備，未來將成為校際盃、雲嘉區比賽及培訓基地。

將依亞、奧運指定項目培訓

張錫輝強調，培訓教室將以亞、奧運指定遊戲比賽項目為培訓內容，陸續展開校內外的競賽，吸引更多好手加入，提升雲嘉學生在電競產業的競爭力。

大德工商電競教室啟用後，學校舉辦一場校內電競比賽，學生反應很好，冠軍隊伍成員蔡碩恩說，這是一種另類學習。

第二名隊伍成員丁建復說，他小學愛上電競，但父母認為打電競是浪費時間又沒用，都要偷偷打，現在他們知道電競有獎金、有出路，不再反對，他期許自己能在電競中打出名堂，有機會為國爭光。