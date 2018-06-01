〈中部〉中榮採用電子紙 無紙化更環保

2018-06-01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮民總醫院首創全國將電子紙應用於醫療服務，昨天發表電子紙標籤藥盒、電子紙行動記錄簽名板、電子紙床頭卡及ＮＦＣ電子紙醫療卡，病人及給藥標籤清楚明瞭，照護病人有效率並提升用藥安全，無紙化也更環保。

中榮表示，電子紙省電、輕薄、不易碎裂，有別於一般電腦、智慧型手機及平板電腦所使用的液晶螢幕，電子紙螢幕看起來如同紙張的視覺效果，夜間不影響病人睡眠，也沒有藍光影響視力，在沒有電源下仍能持續顯示原先圖片和文字，數年使用不用更換電池。

電子紙標籤藥盒 不用重複書寫資訊

台中榮總在一○五年推動電子病歷，現在進一步推出電子紙醫療，智慧醫院再升級，使用電子紙標籤藥盒，解決藥局每日配藥時需重複書寫病人姓名、床號等病人資訊，導入電子紙後可降低寫錯藥名、給錯藥、打錯針等疏失，給藥更安全。

行動記錄簽名板 資訊紀錄更完整

中榮指出，院方現在使用電子紙行動記錄簽名板，電子紙輕薄，應用於重症加護病房轉送評估、交班單紀錄及簽名作業，承載資訊紀錄更完整，病人轉送更安全，且醫護人員能在各個地點為病人做完整解釋及簽名作業，解決傳統護理紀錄大多紙本作業，或少數醫院以平板電腦來輸入，有平板電腦攜帶不便且長時間使用電力會供應不足的問題。

NFC電子紙醫療卡 把關給藥安全

另外，傳統注射點滴時是在點滴袋上寫藥物名稱及劑量，但訊息不一定即時或正確，現在使用ＮＦＣ電子紙醫療卡，則是一張如同信用卡大小的二．九吋電子紙，結合針劑注射管理系統，可完整呈現病人資訊、注射液的藥物內容及劑量，把關給藥安全。

而電子紙床頭卡設在病人床頭，螢幕亮度柔和、非藍光，減少夜間病人受到光線影響睡眠，也不同以往的單一片螢幕顯示方式，可拼接多片到五、六吋提供更多醫療照護的訊息。