〈中部〉需求人口直逼8萬 市府7月推長照地圖

2018-06-01

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市長照需求人口直逼八萬，市議員張玉嬿、蔡雅玲昨在議會指出，長照佈建ＡＢＣ服務體系倍增，但民眾卻找不到，要求建置長照服務資源地圖，跟上佈建速度；市府允諾，七月推出全國最好的銀髮服務整合平台（俗稱長照地圖），提供完整長期照顧服務單位（ＡＢＣ級）資訊，提供民眾查詢，並能就近使用服務資源，更提供服務使用者評價機制，保障服務品質。

張玉嬿表示，長照二．○以「社區整體照顧服務體系」擴大延伸為照顧生活館、日間服務中心、據點的ＡＢＣ分級概念，中市從去年十一Ａ、十四Ｂ、卅三Ｃ，增到今年卅八Ａ、二百八十九Ｂ、一百五十七Ｃ，成長快速，照顧服務體系涵蓋率九十六．六％。

議員：地圖未建置 民眾難就近找服務

她也說，全市老人超過卅二萬人，預估長照需求人數約七萬八千人，但現在服務個案數僅約一萬九千多人，顯見有許多家庭並不知道，也不了解長照制度，台中長照服務資源地圖也尚未建置，民眾難以找到就近服務地點。

蔡雅玲也說，長照政策如火如荼展開中，照服員、照顧管理專員應該儘速補足；另外，也應儘速建置長照服務資源地圖，跟上服務體系佈建速度，並應廣為宣導服務專線一九六六，畢竟政府花費資源，也得有民眾多加使用才有意義。

市府：友善操作介面 將是全國最好

副市長林依瑩指出，市府與一○四資訊科技合作，七月將推出全國最好的「銀髮服務整合平台」，功能除提供服務單位、項目，還有含服務區域的地理地圖、使用者留言等，並設計跨裝置友善操作介面，操作方便。

衛生局長呂宗學表示，「台中銀髮服務整合平台」將是全台首創提供一案到底優質長照服務的整合平台，盼未來透過平台讓服務單位用心、家人放心、長者安心，提供更優質更便利的長照服務；另外，台中Ａ級長照生活館自有特色，會全力達成一區一館的目標，照服員、照專也會想辦法增加，提高長照涵蓋率。