〈中部〉房屋稅、綠能印花稅增 彰化「錢多多」

2018-06-01

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年個人綜合所得稅和房屋稅昨天（五月三十一日）為繳納截止日，彰化縣房屋稅課徵棟數和綜所稅申報戶數，今年都比去年增加，再加上上個月開徵牌照稅和今年新增綠能印花稅，使得縣庫歲入財務帳面，光靠這二個月稅收進帳，變得「錢多多」，讓帳面財務數字顯得格外亮眼。

綜所稅申報戶數也增加

綜所稅是國稅稅金入國庫、房屋稅是地方稅稅金入縣庫，中區國稅局彰化分局預估，今年全縣申報戶會比去年申報戶數三一．九萬戶還多，但實際申報戶數要等六月十一日時，各地國稅局完成銀行轉帳扣款程序全部統計之後，才會有詳細的數字，但初步從新就業年輕人和失業再就業申報戶增加情況，已可推測今年綜所稅申報數會提高。

房屋稅達二十七億八千萬

彰化縣地方稅務局統計，今年全縣課徵房屋稅棟數為三八萬八○○○棟，比去年課徵三八萬二○○○棟，多出六○○○棟，稅收從去年二七億三○○○萬元，今年增加五○○○萬元，達二七億八○○○萬元。

除此之外，每年佔地方稅收最大金額的牌照稅今年也是一枝獨秀，金額再創新高，彰化縣地方稅務局秘書張仁旺表示，上個月開徵自用汽車牌照稅，加上十月將開徵營業用牌照稅，今年牌照稅收預估三八億元。

綠能印花稅進帳六千多萬

張仁旺指出，除了牌照稅和房屋稅之外，今年稅收新增加綠能印花稅，到目前為止與綠能產業相關的工程建設簽約金，完成三二二億五五○○萬元，課徵印花稅收六一二○萬元，印花稅為百分之百可讓縣府全額使用的縣庫稅收項目。

印花稅收細項，最大筆的是五月進帳四七六○萬元，該筆稅收來自台電和外商（日本、比利時），跨國攜手投資彰濱外海離岸風力發電第一期計畫示範風場興建工程案，工程決標金額二四九億九○○○萬元，金額次高為台電在鹿港鎮彰濱工業區興建太陽光電廠案，工程興建金額約五五億元，依印花稅法規定，印花稅依契約工程款千分之一課徵採計，簽約甲、乙雙方都要繳納，台電和中華電信各自繳納五五○萬元，共計一一○○萬元。