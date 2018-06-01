〈中部〉用電爆增 明潭水電廠連4天6機全開

2018-06-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕全台用電量破歷史紀錄，肩負供電救火隊的台電水力發電，其位在南投的明潭電廠，近來頻頻並聯全數六部機組發電，而本週一至昨日，已連續四天出現六部都有並聯運轉的情況，是以往少見的，用電高峰提前在五月出現，後續恐又有更大的用電量，節約用電已刻不容緩。

台電位在水里的明潭發電廠，略往上游有大觀發電廠一、二廠，下游則有鉅工發電廠，其中大觀一廠與鉅工電廠，並非抽蓄發電，放流發完電的水將一路流往濁水溪，以利下游集集攔河堰供應彰、雲地區農、工、民生用水。

大觀二廠、明潭電廠則屬於抽蓄發電，日間用電尖峰放流發電，再趁夜間用電離峰時段，將水抽回日月潭，以供隔日繼續發電，兩廠最高分別可輸出一百萬、一六○萬瓩電量，再加上非抽蓄的大觀一廠可供十一．五萬瓩、鉅工電廠四．四萬瓩，全部最多可輸出近二八○萬瓩電量。

以往並聯發電多在七月

台電明潭電廠表示，以往六部機組並聯發電，多在七月用電高峰，但今年早在四月底，就開始有六部全開的情況，五月以來更是頻繁，光五月下旬，十天內就有六天並聯發電，用電量激增可見一斑。

廠內勤加保養機組

廠內六部機組並聯發電，滿載時的發電量為一六○萬瓩，昨並聯時的電力輸出量為一百卅萬瓩，並配合調度適時調節運轉，將電送至全國電網分配運用，惟七月夏季用電高峰還沒到，六部機組就已並聯，因此現階段廠內都勤加保養與修復機組，以利隨時上陣供電。

電廠也說，雖然水力發電扮演供電救火隊角色，但最近因雨水減少，水庫放流發電還需步步為營，除抽蓄發電較不受影響外，其餘各廠都在管控水量，盼能安然度過旱季與用電高峰期。