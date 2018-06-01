〈中部〉嘉市BRT站2度遭撞 將增設防撞導桿

2018-06-01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義公車捷運系統（BRT）位於嘉義市世賢路與八德路及世賢路與北港路的兩處候車站，分別於去年十一月及今年四月發生遭汽車衝撞候車站台事故，導致站牌、護欄等設施毀損，幸未造成民眾受傷，議員戴寧昨質詢建議市府增設水泥等較堅固防撞設施，以有效阻擋車輛誤闖。

市府交通處長游志祥答詢說，目前候車站前設有回復式導桿防撞，將增加設置數量及延長設置，讓駕駛人能夠及早辨識先行閃避，避免直接撞進候車站台。

候車站設路中 議員認影響交安

戴寧也針對市長涂醒哲上任後，廢除「垂楊路大客車專用道」提出質詢，指此作法雖還路權於民，然而BRT候車站仍保留於車道中間，且內側及中間車道都能左轉，如垂楊路、仁愛路段，因左轉車輛阻礙後方直行車輛，造成路口堵塞，甚至發生左轉車提早開到待轉區，影響交通安全，建議統一改內側車道為左轉道改善。

涂醒哲說，市府曾做過i-Voting民調，過半數民眾不支持廢除BRT候車站，曾編預算欲將站體移往路側，但預算未獲議會通過；候車站設在馬路中間，老人、小孩候車時也較危險，會指示交通處研議是否將候車站移到路側或拆除改善。

游志祥說，垂楊路現有仁愛路、嘉義女中、吳鳳北路三個候車站，因內側、中間車道都可左轉，確實會造成路口交通堵塞，不過因內側車道有公車行駛，如統一設內側車道為左轉車道，恐影響公車行駛速度，短期會調整交通號誌左轉時相、增設交通標誌改善。