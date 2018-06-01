〈中部〉斗六132個路燈基座 完工3年還沒燈

2018-06-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市梅林、湖山里有一百卅二座路燈只有基座卻沒燈，三年來基座裸露的螺絲就像隱形殺手，讓民眾生活在不安全的環境中；中區水資源局湖山水庫管理中心表示，因配合地方需求，路燈分二階段施工，預計六月底開始裝燈，會要求包商年底前完工。

裸露螺絲害撞車 民眾幸僅輕傷

配合湖山水庫興建，中水局在梅林及湖山里推動綠美化，包括路燈建置，其中雲二一三、雲二一四線出現一百卅二個有基座沒燈的路燈，基座突出的螺絲裸露在外，潛藏危機，曾有民眾騎機車或開車誤撞，幸只受輕傷。

縣議員李建志表示，四年前同一個標案，中水局在湖山水庫附近五個里建置了上千盞路燈，為什麼要切割留下湖山里這一百卅二盞路跑不做？他質疑是「假變更、真綁標」。

斗六市代表會主席陳明章說，中水局路燈只做基座卻未設燈，市民代表都不知道，如果沒有里民反映，他也不會知道，他懷疑其中有文章。

水庫管理中心︰變更設計延宕

湖山水庫管理中心主任李炎任解釋，沒有那麼多陰謀論，路燈今年底就可以裝設完成。四年前工程施工時規劃設置的路燈規格都相同，高約八米，其中雲二一三、雲二一四線因道路較窄，台電認為可能碰觸高壓電線，建議降低高度，而斗六市公所希望把高壓鈉氣燈具改為ＬＥＤ燈，地方則希望路燈能有地方特色以利觀光，並希望在湖山巖等觀光區增加路燈數目，中水局為滿足各方需求變更設計，增加路燈基座但不設路燈，一百卅二座路燈另找預算設置。

6月底開始施工 年底前完工

李炎任說，後來將一百卅二盞路燈納入總預算一．三億元的第三期綠美化工程中，為尊重地方意見，與地方開過十二次會議，光設計標就費時一年多，目前綠美化工程已發包施工一年多，因路燈工程安排在最後施工，預定六月底就會施工，年底前完工。