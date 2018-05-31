〈南部〉連考6年 35歲男當上消防員

2018-05-31

〔記者萬于甄／台南報導〕卅五歲的謝建榮，擁有布農族的原住民身分，大學畢業後服消防替代役時，因一次協助老農民下山就醫的救護工作，找到人生的目標，但因英文是最大的罩門，考了六年，終於在二○一六年如願考上，期間因受雲嘉南分署永康就業中心的照顧，也回「母校」分享經驗。

來自高雄的謝建榮，目前在新北市消防分隊服務，他說，消防員夢想的萌芽，是在服消防替代役時，協助救援一名在上山工作受傷的老農，老農民傷勢未痊癒，就捧著自己種的高麗菜到分隊致謝，感動自己的心。

「沒有保護傘，一樣要向前衝」，考取消防特考對謝建榮來說，相當不容易，謝建榮就讀國小時，因位在偏鄉，老師幾乎不願到山上授課，小學生活每天都是體育課。到了國中發現自己的學業跟不上其他同學，卻無力補救；高中時，雙親相繼因病逝世，為減輕家中經濟壓力，選擇建教合作半工半讀；求學階段未接受完好的教育，以致謝建榮在考消防特考時，英文學科成為最大罩門。

所幸，在雲嘉南分署永康就業中心的外展媽媽陳嬌娥一路陪伴下，幫他找到一份可一邊賺錢一邊練習英文的工作，努力考了六年消防特考，終於在二○一六年圓夢。

永康就業中心邀請謝建榮擔任「原力展現．迎接幸福」職場達人講師分享，他笑說，自己是一個「沒有傘的孩子」，但也因沒有退路，只能向前衝，鼓勵還在挫折中的原住民青年及失業者，或許現在一片黑暗，但只要有夢想，堅持向前邁進，光明一定就在不遠的地方。