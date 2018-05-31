〈南部〉社福或私校受贈土地 市府列管清查

2018-05-31

防堵鑽免徵漏洞

〔記者洪瑞琴／台南報導〕私人捐贈供興辦社會福利事業或依法設立私立學校使用的土地，依土地稅法可免徵土地增值稅，但也可能成為有心人逃漏稅的手法，南市將針對列管案件全面清查，以免地主存有僥倖心態。

曾有案例罰200萬

過去不乏被財稅局「抓包」的案例，南市財稅局表示，一○五年度查獲二件，一件是民間慈善基金會申辦長照服務，但卻轉租給其他人，並沒有做長照之用，補稅一百萬元加上罰款就超過二百萬元，得不償失，另一件是私立學校被查獲變更章程，但主動補繳土增稅五十萬餘元而未被開罰。

依據土地稅法規定，私人捐贈供興辦社會福利事業或依法設立私立學校使用的土地，可免徵土地增值稅的情形，包括受贈人為財團法人、法人章程載明法人解散時，其剩餘財產歸屬地方政府所有、捐贈人未以任何方式取得所捐贈土地利益。

台南市財稅局表示，這類列管案件今年度有廿五件，六月起至十月全面清查，受贈後的土地如果未按捐贈目的使用、違反該事業設立宗旨、土地收益未全部用於該事業，及捐贈人有以任何方式取得所捐贈土地利益等，就有違反土地稅法規定，都要追補應納的土地增值稅，並處以應納土地增值稅額二倍的罰款，而且年年例行清查，避免地主僥倖認為「前面申辦過關、後面就沒事！」