〈南部〉最高獎金30萬 國際龍舟賽195隊拚了

2018-05-31

總獎金超過95萬

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市國際龍舟賽今年除了最高獎金三十萬元之外，也提高各組級距獎金一千元至一萬元不等，總獎金達九十五萬九千元。獎金策略奏效，總計一百九十五隊報名，較去年增加超過四十隊。台南水情吃緊，代理市長李孟諺昨天為龍舟開光點睛時，也不忘祈求天降甘霖。

比去年多逾40隊

台南市的國際龍舟錦標賽為端午節全國盛事之一，超過四千六百名選手將於六月十四日至十八日，在台南運河展開，其中包括十四隊由國際友人組成的隊伍，有香港、中國、馬來西亞、法國、比利時、德國、荷蘭等，歷屆各組比賽中，尤以大型龍舟賽公開男子組競爭最激烈，獎金也最高。而依照傳統古禮舉行的龍舟點睛儀式，也是南市龍舟賽的特色之一，由李孟諺擔任主祭官，祈求賽前練習與競賽過程平安順利。

李孟諺同時也祈求媽祖協助台南度過乾旱、天降甘霖。李孟諺說，目前水庫供應民生用水的存量預估還可支撐二至三個月，市府本週將召開第三次抗旱會議，他也會利用出席各項行程的機會，祈求上蒼降雨，且不會造成災害，呼籲民眾配合節水。

明天即將從市府「畢業」，入閣接任內政部次長的民政局長陳宗彥，昨天也擔任點睛官，為他最後一次以局長身分參與的公開行程，不少與會人士紛紛要求和他「畢業合影」。