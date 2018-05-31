〈南部〉中正預校復招國中部錄取251人 237人有加分

2018-05-31

部分家長質疑招生制度不公

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中正預校今年復招國中部，一千二百多人報考僅錄取二百五十一人，其中二百三十七名上榜學生有加分，以體適能一○三人最多，並為現役軍人子女及中低收入戶學生加分，凸顯軍方重視基本體能，更照顧弱勢族群，但部分家長質疑招生制度不公。

校方︰建言納入明年招生考量

不過校方表示，軍校除了要求體檢外，也重視學生的基本體能測驗，才足以應付軍校訓練，且招生簡章經國防部核定，也對外公告達一個月，校方巡迴全國各縣市召開二十三場說明會，公開透明均無異議，感謝家長提供建言，將納入明年招生考量，研議評估可行性。

中正預校國中部停招十三年，今年首度復招搶手，高達一千二百八十九人報考，放榜錄取二百五十一人，最高分一百五十六．四五分，最低分一百二十四分，其中智能測驗滿分是一百五十分，並非外界認為的一百三十分。

校方表示，由於國中無會考等考試作為參考，校方舉辦智力測驗考試，但強調並非唯一指標，另特殊身分學生、具有體適能獎章及英檢認證可加分，上榜學生有加分以體適能一○三人最多，身分別加分有七十三人，體適能與身分別均加分有六十一人，但無英檢及重大災區加分學生。

校方表示，身分別加分學生中，以中低收入戶學生四十三人最多，現役軍人子女則有十七人，以榜首成績為例，智力測驗一百三十九分，具有中低收入身分加五％，又取得體適能金牌加十分，拿下最高一百五十六．四五分。

近來有家長質疑招生制度不公，錄取學生都是靠加分上榜，以特殊身分別、體適能成績加分，包括現役軍人子女、低收入戶學生等，質疑校方考智力測驗，卻不以智測成績錄取，而靠有失公平的分數加分，對單純考智測學生不公平。