〈南部〉高屏溪流量小回升 還可10天免限水

2018-05-31

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高屏溪昨流量回升至每秒十九．六噸，預估尚可維持十天，若持續有雨可再延長，水利局認為流量未達警戒值，不希望高雄進入一階段限水；另高雄區一期稻作已供灌完成，水利署引水北送支援台南，今將公告旗山及月眉站各輪灌三．五天。

盼山區午後雷陣雨挹注

高市今年氣候異常，降雨量僅歷年平均值五成，高屏溪二週來因山區未降雨，近五天流量平均每日下降一．八cms，前天山區有局部雷陣雨，高屏溪流量有小幅回升，昨回升至十九．六cms，預估尚可維持十天，若山區有午後雷陣雨挹注，對水情有幫助。

由於高雄與台南調配供水，台南目前水情嚴峻，高雄每日南水北送，支援台南五萬噸清水，另旗山溪近來流量每秒三．五噸，水利署放流每秒二．五噸至下游農田，其餘自甲仙攔河堰引水八萬噸至南化水庫，減少南化水庫出水量。

水利署 今召開水情會議

水利署今將召開水情會議，水利局認為高屏溪流量未達警戒值每秒十二噸，且目前取水正常，根據氣象局資料，未來二週山區有午後雷陣雨，六月八日有機會降雨，不希望高雄進入一階段限水。

一期稻作全數完成供灌

值得一提的是，高雄分三區灌溉，已完成一期稻作供灌，近來因旗山溪流量減少，旗山溪尚有果樹、雜作一千多公頃，水利署協調高雄農田水利會將自六月四日起，分一半水量支援南化水庫。

高雄農田水利會今將公告旗山及月眉站輪灌，將各供灌三．五天，另外，二期稻作原本將於六月十一日開始供灌，也因旗山溪水支援台南，延後至六月廿一日供灌，預計供灌一百廿天，呼籲大家節約用水。

澎湖青年陣線 呼籲水庫清淤

另，澎湖進入第一階段限水危機，三座地面水庫已乾涸見底，澎湖青年陣線呼籲化危機為轉機，澎湖縣政府與自來水公司應「盡速展開清淤作業」，以延長水庫壽命、增加儲存容量，待梅雨季與颱風季來臨時，方能為澎湖解渴。