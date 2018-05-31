〈南部〉知本野火燒農園 議員籲縣府扛責

2018-05-31

光電開發案位址 屬公有地

〔記者黃明堂／台東報導〕知本最近很「火大」，先是掩埋場大火連燒三天，空污飄散，接著光電案預地定也生大火，波及大片釋迦園；這都是公有地，縣議員洪宗楷批評市公所及縣府管理不善，縣府允協助受損農園辦理國賠。

知本捷地爾開發案兩百多公頃土地，閒置了卅多年，目前規劃為光電專區，但長期雜草垃圾混處，在天氣炎熱之下，每年都發生數起火災，日前一場野火更波及鄰近大片釋迦園。

洪宗楷說，捷地爾開發案位址每一年都發生雜草野火，這次把老百姓的釋迦園也燒掉了，農民投資的灌溉設備及管路也被燒壞。他說，農園被尼伯特全毀，農民撒下老本重新種植，果樹長大卻被燒毀，欲哭無淚，且辛苦化為烏有。

洪宗楷認為起火地是縣政府的，縣府應負責任，協助受害農民聲請國賠。

受害農民提國賠 縣府願協助

縣府交通及觀光發展處長江慧卿說，這片土地面積太大，防不勝防，常被亂丟垃圾，縣府如果把通路圍起來，也會被民眾抱怨，縣府也沒人力常駐在此管理。縣府尊重受害農民提國賠的權利，也願提供協助。

台東市建農里垃圾掩埋場臨時堆放區本月十八日冒出大火，連燒三天才被消防人員撲滅，三年前元宵期間也曾發生大火，悶燒了三天。洪指市公所管理垃圾場，應預知有產生沼氣易自燃的風險，但無任何預防措施，結果濃煙造成三天空污，環保局應開單告發。

環保局長謝清泉則認為不應怪罪市公所，火災也非人為引起，不應開罰。