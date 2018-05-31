〈南部〉南科F、G區開發 下半年度啟動區段徵收

2018-05-31

獲內政部都計大會審定

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位處大台南地理中心的南科特定區，目前已開發的Ｌ、Ｍ區住宅申請建築面積已超過七成，預估未來五年內將趨於飽和，市府選擇Ｆ及Ｇ區辦理開發，已獲內政部都市計畫委員會大會審定，今年下半年度將啟動區段徵收作業，估計上百公頃農地大翻身，也為市庫挹注財富。

該計畫現地均為農業區，都市計畫定位支援科學園區生活服務機能；都發局估算，徵收計畫面積約一百一十五公頃，土地所有權人四百五十人，開發成本若以九成地主領取抵價地估算，約需五十一億元。

創造近廿億元財政收入

不過，該案區段徵收完成後，市府無償取得約卅二公頃公共設施用地，若以一般徵收公告現值加四成計算，節省支出約廿七億元公設購地成本及卅三億元開發建設費用，市府也可取得廿七．九公頃可建築土地，標售金額扣除開發成本後，創造近廿億元財政收入。

估上百公頃農地大翻身

都發局表示，為因應並紓解南科園區與樹谷園區每年增近萬就業人口壓力，市府於一○三年底就市場供需、區位條件及財務評估等面向綜合考量後，優先選擇Ｆ及Ｇ區辦理開發，未來開發後預計可引入一萬五千計畫人口，提供約五十五公頃住宅區、九公頃商業用地，並透過公共設施劃設，整合周邊交通，建構防洪、生態、低碳社區。

由於南市新市政中心開放決策評估選址，去年選出三處，其中一處是「南科ＡＢＣ周邊」，這次區段徵收案，讓外界聯想距離新市政中心「愈來愈近了」。都發局則澄清強調，Ｆ、Ｇ區靠近善化區聚落，主要是連結南科生活圈擴大，帶動周邊地區發展，徵收開發案與新市政中心完全無關。