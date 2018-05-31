〈南部〉文資保存觀念提升 遺構接連出土

2018-05-31

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市目前已知遺址數量超過三百處，市區也有許多文化資產歷史敏感區域。最近一年來，屢有古河道、遺構因建設開發而出土，每一件都備受文史人士關心，台南市文化資產管理處表示，近年來文化資產保存的觀念提升、南市在疑似遺址的相關管制上比文資法更嚴謹，都是原因之一。

最近一年來，台南市有中西區清代五條港之一的南河港河道，因廟宇增建工程而重現天日，枋溪的河道因水利工程而見天；永福國小校舍新建工程挖出清代台灣兵備道官署廳舍遺構；台南孔廟櫺星門遺構在五年前因老榕樹枯死倒塌而被發現，去年底也考古出土；另外還有北區的三分子日軍射擊場靶溝遺構及善化區漢人糖廍連灶遺構等，則因建商開發而出土，其中，漢人連灶糖廍遺構更是目前台灣出土保存最完整的糖廍。

文資處長林喬彬表示，民眾對文資保存日益重視，不論是公務單位或是民間施工單位在處理上也會比過去更謹慎，因此只要有發現遺似文物出土，都會趕緊通報主管單位。只是因為都市裡的相關文資記載史料較豐富，一旦有遺構出土後，比較容易掌握狀況，而鄉村、人煙罕至地區的資料相對較少。另外，南市將疑似遺址周邊六百公尺範圍內均界定為歷史敏感區域，要求開發單位必須聘請專家監看及調查，規定也比文資法更嚴格。