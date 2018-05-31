〈南部〉開發兼顧文資 明年起試辦預防性考古

2018-05-31

針對市區文資歷史敏感區域

〔記者劉婉君／台南報導〕建設開發案挖到遺址或遺構時必須停工處理，相當耗時，南市明年起將針對市區重要的文化資產歷史敏感區域，試辦「預防性考古」，在開發之前即先展開試掘調查，讓文資保存與開發可以取得更好的平衡。

台南市為台灣最早開發的城市，擁有豐富的文化資產，除了已知的古蹟、歷史建築之外，還有些在地面上已看不到的建築物，根據史料等資料，地表下卻可能還留有遺構，例如城垣、過去的府署遺構等。

與地主溝通並取得同意挖掘

文資處長林喬彬表示，市府要求開發單位在敏感區進行建設時，必須聘請專業人員監看及調查，一旦在開發過程中挖到疑似遺構，就必須停工，向主管單位通報、協商、依不同狀況做妥善處理後，才可以恢復施工，往往需要耗費一、兩個月以上的時間。

開發之前即先進行考古試掘

明年開始，文資處將針對市區重要的歷史敏感區，例如中西區，試辦預防性考古，在與地主溝通並取得同意後，於開發之前即先進行考古試掘，將原本可能造成停工的相關處理作業時間往前提，也有助於地主日後開發。

林喬彬說，由於公有土地的管理單位同為公家機關，雙方溝通上應會相對較簡單，因此初期試辦對象將以私有土地為主。

林喬彬指出，過去開發單位想要了解基地是否為敏感區，必須提書面申請後再由專人查閱回覆，近年來相關圖資已經數位化，並在官網上公布，相關資訊更透明，不僅開發單位，民眾上網查詢也更方便。