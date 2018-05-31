〈南部〉高雄渡輪增「棧貳線」暑假前開航

2018-05-31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄渡輪可望增加一條「棧貳線」！由目前人氣最夯的駁二特區棧貳庫旁碼頭，與旗津輪渡站間做接駁，但硬體設備、票價等細節仍在建置中，預期最快今年暑假前就能開航。

旗津直達駁二人氣景點棧貳庫

高雄與旗津目前有兩條固定航線，分別是鼓山與旗津、中洲與前鎮，假日則有新光、旗津航線，以及遊港船（遊港船平時也接受包船）等船班。

今年三月，由全國最大單一老倉庫活化改造的「棧貳庫」正式營運，成為駁二特區最新人氣景點，因為棧貳庫緊鄰高雄二號碼頭，當時即傳出相關單位有意設置渡輪站，讓棧貳庫除擁有海景第一排優勢，再增加交通動能。

高雄市政府、高雄港區土地開發公司、高雄港務分公司等單位，對此計畫均抱持正面看法；市府經過評估，認為棧貳庫旁設置渡輪站，不但可串聯駁二、哈瑪星、旗津三地交通網絡，對於亞洲新灣區整體觀光、商業等層面都有助益。

串聯駁二、哈瑪星、旗津交通

市府說明，此案五月初才開始啟動評估，後來確認有其效益，遂積極展開軟硬體建置，但考量整體渡輪數量，初步可能規劃在假日開航，並優先安排電動渡輪在棧貳庫與旗津間接駁。

初步規劃假日開航 票價研擬中

至於票價、上下船動線、周遭空間搭配等，目前仍在研擬中，預計最快暑假前可開航，且暑假期間除假日，也研議平日開航可行性。